Con il cuore a Varese e i piedi nel mondo

Nei giorni prima di Natale abbiamo aperto un nuovo gruppo Facebook. Varesini all’estero nasce da alcune riflessioni maturate negli anni e dalla lettura dei dati che riguardano le persone che hanno lasciato il nostro paese.

Nell’era dei social tenere i contatti è molto più facile e infatti abbiamo subito ritrovato vecchie conoscenze come Giorgio Bressan che è partito dalla Valcuvia e da decenni vive in Canada. O come Connie Wilson che ha i nonni di origini italiane, vive in California ma ama i nostri laghi ed ha un pezzo del suo cuore a Varese. Sergio Michilini lo conosciamo da tanto tempo ed è legato a Varesenews scrivendo un blog, La bottega del pittore, molto seguito. Oggi vive in Nicaragua, ma il suo racconto della stazione di Cavaria, dove risiedeva da bambino è vivo e pieno di colore.

Da diverso tempo scriviamo storie di tanti connazionali che hanno scelto di vivere all’estero. È un vero piacere proseguire nella ricerca di storie e nello stesso tempo cercare di mantenere contatti.

In un mondo sempre più Glocal, le dimensioni del globale e del locale si intersecano sviluppando conoscenza e valorizzando le diverse sulture.

Per l’apertura del gruppo abbiamo scritto:

Oltre 53mila varesini si sono trasferiti all’estero da tutta la provincia. Chi per lavoro, chi per studio, chi per esperienze di vita più o meno lunghe. Questo gruppo nasce perché ci piacerebbe mettervi in contatto. Noi potremmo raccontare la vostra storia anche su Varesenews Vi va di unirvi a noi e raccontarci chi siete, di cosa vi occupate e dove vi trovate nel mondo?

