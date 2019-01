Dipendenti del Comune, fate compere a Gallarate

Un nuovo passo avanti nei confronti dei commercianti cittadini: sconti e promozioni per i dipendenti comunali (e per i loro famigliari) che faranno acquisti nei negozi di Gallarate.

Ha una doppia valenza la delibera approvata oggi (mercoledì 30 gennaio) dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Commercio Claudia Maria Mazzetti: prima di tutto, agli esercenti viene offerta la possibilità di potenziare l’attività incrementando il numero di clienti; in secondo luogo il personale del Comune viene invogliato a fare le proprie compere a Gallarate, approfittando di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni sull’acquisto di bene e servizi.

«Uno degli obiettivi dell’amministrazione – sottolinea Mazzetti – è la promozione e il rilancio del commercio cittadino» e la convenzione a titolo gratuito che sarà proposta agli esercenti «va proprio in questa direzione». Per questo, secondo l’esponente della giunta presieduta dal sindaco Andrea Cassani, «si tratta per i titolari delle attività produttive gallaratesi di una occasione da sfruttare». Chi fosse interessato non dovrà fare altro che rispondere all’avviso pubblico compilando l’apposita domanda. La modulistica sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune.

«Quello che proponiamo – prosegue l’assessore – è un modello di coinvolgimento attivo delle nostre realtà commerciali. Un modello ampliabile, magari includendo altri enti convenzionabili, e migliorabile in base a nuove e diverse esigenze che potrebbero emergere quando la convenzione sarà operativa».

Claudia Maria Mazzetti conclude con una considerazione: «Si tratta solo dell’ultima delle iniziative messe in campo da questa giunta per andare incontro al bisogno primario di ogni commerciante. Ovvero, allargare la propria clientela, trovando soluzioni in grado di fronteggiare la concorrenza della grande distribuzione e soprattutto l’avanzata dell’e-commerce».