Due a giudizio per omicidio

Il Ministero pubblico comunica che la Procuratrice pubblica Chiara Borelli ha rinviato ieri a giudizio, dinanzi alla Corte delle assise Criminali di Bellinzona, un 49enne cittadino svizzero e una 39enne cittadina straniera, entrambi domiciliati nel Locarnese.



L’uomo era stato tratto in arresto lo scorso mese di maggio dopo che a suo carico erano emerse importanti responsabilità in relazione alla morte della ex moglie 48enne, il cui cadavere era stato rinvenuto nel 2016 in un’abitazione del Bellinzonese.

I successivi accertamenti avevano quindi portato all’arresto della 39enne, attuale moglie del 49enne.

La principale ipotesi di reato a carico di entrambi è quella di assassinio. La 39enne deve rispondere anche dell’addebito di denuncia mendace. Non saranno fornite ulteriori informazioni.