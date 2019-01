Enel, 350 interventi di potenziamento della rete

350 interventi di potenziamento e manutenzione della rete, 12 km di nuove linee realizzate, 25 persone impegnate, oltre 3 mesi di lavoro. Sono questi i numeri frutto della collaborazione avviata all’inizio del 2018 tra E-Distribuzione – l’Azienda del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione – e il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Una stretta sinergia portata avanti con l’obiettivo di garantire la massima qualità del servizio elettrico attraverso un piano di miglioramento e sviluppo della rete elettrica locale.

Per l’area di Maccagno con Pino e Veddasca, sono stati portati a termine 3 importanti interventi di costruzione e rinnovamento degli impianti che hanno comportato la realizzazione di circa 12 km di nuove linee.

I lavori sono stati realizzati con l’obiettivo di abilitare una rete elettrica più ampia rispetto all’attuale, consentendo di ri-alimentare in tempi sempre più rapidi la clientela in caso di guasto. La realizzazione delle linee di Media Tensione con tecnologia in cavo isolato permetterà inoltre di aumentare sensibilmente la resilienza della rete elettrica in un’area che si caratterizza per la presenza di importanti aree boschive. A beneficiare di queste innovazioni tecnologiche sarà un bacino di oltre 4.000 clienti tra cittadini e imprese del territorio.

Le attività di realizzazione degli impianti consistenti nella progettazione, nella gestione dell’iter autorizzativo, nel coordinamento dei lavori e nell’organizzazione dei cantieri, ha visto coinvolte per ciascun intervento 25 risorse tra personale impresa, operai e tecnici di E-Distribuzione per tre mesi di lavoro. Attraverso l’impiego di 30 gruppi elettrogeni è stato inoltre possibile minimizzare l’impatto delle interruzioni programmate per la clientela durante la fase dei lavori.

Un programma di attività ampio e articolato che ha visto la Società del Gruppo Enel in prima linea anche sul fronte degli interventi di manutenzione. Grande attenzione è stata posta al tema della manutenzione degli alberi ad alto fusto presenti in prossimità delle linee elettriche. L’attività di taglio piante è infatti fondamentale per evitare che alberi e rami, in presenza di condizioni meteorologiche avverse, si abbattano sulle linee compromettendo la sicurezza e l’efficienza operativa degli impianti. Per questo motivo, E-Distribuzione ha provveduto all’esecuzione dell’attività di potatura in prossimità delle linee elettriche che alimentano il comune in un’area di circa 50 km.

Sono infine 350 gli interventi eseguiti a livello provinciale per mantenere la piena efficienza del sistema di telecontrollo della rete di Media Tensione. Attraverso questo tipo di tecnologie è possibile intervenire da remoto in caso di guasto direttamente dal Centro Operativo di Como, attivo 24 ore su 24 per il monitoraggio della rete, restituendo immediatamente elettricità alle utenze.

“La collaborazione tra Comune ed E-Distribuzione è destinata a crescere e svilupparsi ulteriormente alla luce degli ottimi risultati registrati quest’anno – ha commentato Fabio Passera, Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca. Desidero ringraziare E-Distribuzione per il grandissimo impegno messo in campo e gli investimenti attuati che rappresentano una spinta verso una maggiore competitività del nostro territorio.”

La resilienza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e la qualità del servizio offerto da E-Distribuzione sono il risultato dell’efficienza delle squadre operative, di sistemi di telecontrollo della rete innovativi e di costanti piani di investimento – ha commentato Vincenzo Di Luozzo, Responsabile E-Distribuzione per la Lombardia. Grazie all’ottima sinergia sviluppata con l’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca vi saranno grandi benefici nel servizio elettrico per migliaia di clienti”.