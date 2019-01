Sabato 19 gennaio alle 10.15 presso la sala consiliare del Comune di Luino (Piazza Crivelli Serbelloni 1) la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” col patrocinio della Città di Luino organizza un incontro pubblico dal titolo “Fede e comunicazione. L’esperienza della Chiesa di Milano”.

Dopo l’introduzione del prevosto e decano di Luino don Sergio Zambenetti, interverrà don Walter Magni (nella foto), portavoce dell’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini e responsabile dell’ufficio comunicazione della diocesi.

A moderare l’incontro Alessandro Franzetti, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

“Abbiamo voluto organizzare come Comunità Pastorale di Luino, per il secondo anno consecutivo, un incontro pubblico dedicato ai temi della fede e della comunicazione – spiega don Sergio Zambenetti – conosco bene don Walter Magni perché siamo stati ordinati sacerdoti dall’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini entrambi nel 1981. Ringrazio il Comune di Luino per la concessione della prestigiosa sala consiliare e per il patrocinio. Attendo tutti a questo incontro che sarà sicuramente molto interessante e proficuo- conclude don Sergio.”

L’incontro è organizzato in occasione della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori e figura molto importante per la Chiesa.

Lo scorso anno, sempre su questi temi, intervenne a Luino mons. Luigi Stucchi, vescovo ausiliare in diocesi.

All’incontro sono invitati tutti, sia laici sia cattolici, perché si parlerà di temi molto importanti e attuali.

Al termine della relazione, vi sarà lo spazio per un dibattito.

La comunità pastorale di Luino organizza regolarmente incontri pubblici dal taglio culturale, perché come diceva San Giovanni Paolo II: “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”.