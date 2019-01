Ferrovia Arcisate Stabio: pubblicato il bando per la gestione dei bar

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul portale “Affitti e Vendite” di Ferservizi le brochure per le locazioni degli spazi dei bar delle stazioni di Induno Olona e Cantello sulla linea ferroviaria Arcisate Stabio, chiusi da mesi dopo la rinuncia della società che si era aggiudicata la gestione dei due locali e di quello di Arcisate.

Venendo incontro alle richieste dei sindaci dei tre comuni, Rfi questa volta ha indetto una “gara” per la gestione separata dei locali di Induno Olona e Cantello Gaggiolo, mentre per quanto riguarda Arcisate (dove la stazione è già “servita” dallo storico e fornitissimo bar a pochi decine di metri) si stanno definendo i dettagli per trasformare il bar nella nuova sede del comando della Polizia locale.

La scadenza delle gare – più che altro un “Invito ad offrire” – è prevista per le ore 12.00 del 5 febbraio 2019.

Qui potete leggere tutti i dettagli e scaricare i bandi e i moduli per presentare le offerte:

Bar stazione Induno Olona

Bar stazione Cantello Gaggiolo