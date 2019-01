Festa per la Cimberio: stavolta è vittoria

Dopo sette sconfitte consecutive, alcune meritate e altre no, la Cimberio Varese rompe il ghiaccio vincendo per la prima volta in questo campionato e muovendo una classifica fino a qui assai preoccupante.

Quella dei biancorossi del basket in carrozzina è una piccola impresa: opposti a Porto Torres, squadra che si è meritata l’appellativo di “sorpresa” della stagione, i ragazzi di Bottini la spuntano al supplementare dopo una gara comandata praticamente per tutti i 45′ di gioco.

Due i grandi protagonisti per Varese, Binda e Silva, autori di 50 punti in due e inarrestabili per la formazione sarda, che ha messo in mostra la star Bandura (32 punti) ma è stata costretta a rincorrere a lungo. La Cimberio infatti ha comandato di 10 punti sia alla prima sia alla seconda sirena (con massimo vantaggio a +14), per poi farsi riavvicinare fino al -2 nel terzo parziale. La reazione varesina ha portato ancora avanti i padroni di casa (54-48 alla mezz’ora) ma al 35′ la Key Estate ha centrato il pareggio e anche un minimo vantaggio. Nel finale però, due liberi falliti da Barros e un canestro a 3″ dalla fine di Mosler hanno regalato il supplementare: anche nel prolungamento però, Cimberio sempre avanti con Porto Torres che ha sbagliato due liberi nel finale e con Silva che ha infilato i personali del successo.

Detto dei due bomber, bisogna sottolineare la bella prova corale degli uomini di Bottini: Barros ha stretto i denti dopo il recente infortunio andando in doppia cifra mentre Diene ha lavorato bene a rimbalzo (14) e Damiano si è confermato leader in regia.

Con il successo ottenuto con Porto Torres dunque, Varese muove per la prima volta la classifica e aggancia Bergamo. Il cammino verso la salvezza è ancora molto lungo e passerà forzatamente dai playout, però ora i biancorossi hanno la consapevolezza che – almeno con le squadre della stessa fascia – c’è spazio e tempo per altri successi. Anche se a breve termine, il calendario è davvero duro.

Cimberio Varese – Key Estate P. Torres 81-79 dts

(20-10, 38-28, 54-48, 68-68) Varese: Damiano 8, Nava 2, Silva 27, Binda 30, Diene 2; De Barros 12, Segreto, Sharma. N.e. Pedron e Gonzalez Alvarez. All. Bottini.

SERIE A1 (1a giornata di ritorno)

Risultati: Varese – Porto Torres 81-79 d.t.s.; Bergamo – Giulianova 45-58; Sassari – P.P. Picena 55-76; Cantù – Roma 70-36.

Classifica: Cantù 16; P.P. Picena 14; Giulianova 10; Porto Torres 8; Roma, Sassari 6; Bergamo e VARESE 2.

Prossimo turno: Roma – VARESE; P.P. Picena – Cantù; Giulianova – Sassari; Porto Torres – Bergamo.