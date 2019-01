Flash mob degli educatori professionali davanti al Pirellone

Nuona manifestazione degli educatori professionali davanti a Palazzo Pirelli a Milano. L’appuntamento è per martedì 15 gennaio alle ore 11 in via Filzi 22.

Questa volta, saranno protagonisti di un flash mob per esprimere la propria soddisfazione legata alla presentazione dell’emendamento in Parlamento che modifica la legge sul riconoscimento del titolo professionale.

Una battaglia portata avanti dalla categoria, dopo che la scorsa primavera era stato attivato l’albo professionale che accettava i titoli regionali solo fino al 1998, escludendo di conseguenza tutti coloro che si erano diplomati dal 1999 in avanti. Un problema del quale si era subito fatto carico anche il Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega): « Il lavoro che ho portato avanti al fianco degli Educatori professionali – spiega Monti – ha portato al grande risultato dell’emendamento, depositato a Roma, che servirà a modificare la legge e a garantire il riconoscimento professionale alle migliaia di educatori che rischiavano di veder andare in fumo anni e anni di lavoro e crescita professionale. Domani sarò con loro, davanti al Pirellone, a ribadire l’importanza di questa modifica normativa».