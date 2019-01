Fratelli d’Italia si organizza su territorio per le elezioni di maggio

Fratelli d’Italia si organizza sul territorio in vista delle prossime elezioni europee ed amministrative di maggio. Nel direttivo di martedì 22 gennaio il partito guidato in provincia di Varese da Andrea Pellicini ha nominato tutti i coordinatori delle aree provinciali.

Simona Ronchi e Dario Frattini seguiranno il Collegio di Luino; Gaetano Iannini quello di Varese); Paolo Bassetti il Collegio di Sesto Calende – Angera; Francesca Caruso il Collegio di Tradate; Giuseppe Martignoni quello di Gallarate); Francesco Lattuada il Collegio di Busto Arsizio e Cristiano Fagioli quello di Saronno.

Per Fratelli d’Italia Pellicini ha anche nominato Mariangela Buttiglieri, Consigliere Comunale a Busto Arsizio, come “Responsabile Sanità” per la provincia di Varese.

“Il gruppo è determinato a lavorare con impegno in previsione delle prossime scadenze elettorali – commenta Pellicini -. Stiamo già preparando una serie di iniziative sul territorio volte a spiegare l’inganno del reddito di cittadinanza e il disinteresse governativo per il mondo del lavoro e dell’impresa, sempre più soffocato dalle tasse che serviranno per mantenere i nullafacenti e quindi per finanziare la permanente campagna elettorale dei 5 Stelle”.