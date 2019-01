Come funziona il 112? Open day alla centrale operativa di Areu

Cosa succede dall’altro lato della cornetta quando chiamate il 112? Se vi siete mai posti questa domanda l’11 febbraio potrete trovare una risposta. In occasione del “112 day” le centrali operative di Milano, Varese e Brescia apriranno le loro porte alle visite.

Dalle ore 9 alle ore 13 si potrà entrare a vedere come funziona il Numero Unico dell’Emergenza 112 e come lavorano gli operatori. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Europea ed è sostenuta anche dal Ministero dell’Interno che l’ha rilanciata in tutte le Centrali 112 d’Italia.

Come si fa a partecipare? I cittadini che desiderano accedere devono scrivere via mail alla Centrale di riferimento (per Milano responsabile.nuemi@areu.lombardia.it per Varese responsabile.nueva@areu.lombardia.it per Brescia responsabile.nuebs@areu.lombardia.it ), specificando la fascia orario preferita (9-11 o 11-13). Ci sono circa 20 posti per Centrale, e le domande vengono accolte in ordine di presentazione. Ai primi 20-25 iscritti sarà risposto sempre via mail con i dettagli per la visita.