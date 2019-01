Genova ospite al “Levi”: il Varese vuole la vittoria

Dopo una pausa di un mese ricomincia il campionato di rugby di Serie B nel quale il Varese di Pella e Galante – neopromosso nella categoria – si sta comportando in maniera egregia.

Il XV biancorosso si trova al settimo posto in classifica (su 12 partecipanti), lontano dalla zona retrocessione e intenzionato se possibile a migliorare ancora la propria posizione. La partita di domenica 13 gennaio – si gioca al “Levi” dalle 14,30 – potrebbe essere l’occasione buona per rendere ancor più interessante la stagione varesina: a Giubiano arriva infatti il Genova, attuale fanalino di coda del girone A.

I liguri hanno vinto una sola partita, proprio l’ultima prima dello stop invernale e proprio quella contro una diretta avversaria-salvezza, il Novara. Anche per questo il Varese deve innalzare il livello di attenzione in vista del match di domenica, valido per la 10a giornata, penultima di andata.

I biancorossi stanno perfezionando l’arrivo di Emanuele Tamborini, esperto mediano di mischia, ex Rozzano e Novara: il giocatore non sarà disponibile contro il Genova ma potrebbe fare il proprio esordio tra una settimana, proprio contro i piemontesi per i quali è stato tesserato. Nello stesso ruolo c’è incertezza, per domenica, sull’impiego di Comolli che non si è allenato per l’intera settimana per via dell’influenza. La squadra si è avvicinata senza altri intoppi al match e proverà ad alzare i ritmi di gioco fin dall’inizio per raggiungere l’obiettivo di vincere la partita: in caso di vittoria il bilancio stagionale tra successi e sconfitte tornerebbe in perfetta parità (5-5). Ma prima di fare certe valutazioni, c’è un Genova da battere.

SERIE B – GIRONE 1

PROGRAMMA (10a giornata): Bergamo-Capoterra, Monferrato-Centurioni; Lecco-Sondrio; Piacenza-A&U Milano; Rovato-Novara; VARESE-Genova.

CLASSIFICA: Centurioni*, Monferrato 38; Rovato 35; Piacenza 33; Capoterra* 29; Bergamo 21; VARESE 20; Sondrio 14; Lecco 13; A&U Milano 11, Novara 7; Genova 6.

* una partita in meno.