Ghiaccio e neve fermano anche il Rugby Varese

La nevicata caduta sul Varesotto ha causato problemi alle attività sportive all’aperto a partire dal rinvio del match tra Varese e Varesina che era in programma allo stadio di Masnago dalle 16,30 e che invece non si è disputata.

La medesima sorte è toccata anche alla gara valida come prima giornata di ritorno del campionato di Serie B di rugby, con il Varese che avrebbe dovuto ospitare il Bergamo sul terreno di gioco del “Levi” di Giubiano.

Terreno di gioco che invece non si è rivelato utilizzabile: il campo infatti è risultato ghiacciato in diverse zone e inoltre, al momento di effettuare il sopralluogo decisivo, dal cielo ha incominciato a nevicare fittamente. Il direttore di gara, signor Davor Vidackovic della sezione di Milano, ha quindi disposto il rinvio. La partita potrebbe essere recuperata a marzo (la società biancorossa propone il 24/3); di certo non sarà giocata la prossima settimana nonostante il campionato sia fermo.