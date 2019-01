Gioele Dix alle Arti fa vivere le storie di Jorge Borges

Cita a Ciegas è lo spettacolo portato al Teatro delle Arti da Andrée Ruth Shammah. La direttrice del Franco Parenti ha tradotto e adattato l’opera di Mario Diament chiaramente ispirata al celebre scrittore e giornalista argentino Jorge Luis Borges, e l’ha messa in scena a Gallarate, dopo aver girato l’Italia.

Borges è interpretato magistralmente dall’attore milanese Gioele Dix. Gli abiti, l’aplomb, il modo di parlare sono quelli dell’autore delle ‘Finzioni’, che trascorreva intere giornate seduto su una panchina in Plaza San Martín. Ed è proprio qui che si svolge gran parte dello spettacolo: una panchina in mezzo alla scena, dove Borges dialoga con due personaggi su cui ruota tutta l’opera. Un intreccio di poche vite, a volte comico, a volte romantico ma anche tragico; gli aspetti più disparati dell’animo umano sono trattati in questa pièce, in atto unico da 120 minuti. La dedizione al lavoro di un serio padre di famiglia (Elia Schilton) messa a dura prova dall’incontro con una giovane artista passionale (Roberta Lanave); la moglie di questa (Laura Marinoni) che si rivolge a una psicologa (Sara Bertelà), che è anche moglie del padre di famiglia in crisi. Tutti i cinque i personaggi sono fortemente intrecciati. Ma questi incastri porteranno a due esiti: uno macabro, l’altro romantico.

La personalità dell’autore sudamericano viene fuori piano piano; attraverso pensieri, citazioni e frasi dai suoi libri si entra a contatto con la straordinaria mente immaginativa di Borges che, nonostante fosse cieco, amava sedersi in piazza San Martín a sentire il profumo degli alberi e ad ascoltare le storie delle persone. Questa caratteristica viene rimarcata spesso con intento comico e dona leggerezza a uno spettacolo che è anche molto profondo.

‘Cita a Ciegas’ è stato molto apprezzato dai gallaratesi; in tutte e due le serate la sala era piena e le reazioni del pubblico sono state molto positive, durante e dopo la messa in scena.

Il prossimo appuntamento al teatro gallaratese è ‘Fare un’anima’, monologo di Giacomo Poretti, attore e comico che fa parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.