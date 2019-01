Una giornata di festa per l’Epifania, nel segno della tradizione

A Induno Olona, nella frazione Olona, il giorno dell’Epifania Fede e Tradizione si fondono in un evento particolare che unisce tutti gli abitanti del Borgo e non solo. Qui sorge una piccola Chiesa settecentesca dedicata ai Santi Re Magi, titolazione poco frequente, tanto che in Europa se ne contano solo 8.

La mattina, alle 9,30 celebrazione della S. Messa con la partecipazione di tre figuranti che rappresentano i tre saggi che dall’Oriente arrivarono a Betlemme per rendere omaggio al Bambino Gesù. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica e dai canti della Filarmonica Indunese e del suo Coro La giornata culminerà con il tradizionale Falò e seguente spettacolo pirotecnico.

Grande spazio e attenzione ai bambini con giochi e delizie. In serata pasta e fagioli per tutti , grazie ai volontari che nel tempo, riescono , con la loro dedizione a mantenere vive tradizioni che accomunano e uniscono grandi e piccini.