In giro in auto con coltello e mazza da baseball

“Pattuglione” nella zona della stazione di Gallarate: la Questura di Varese, con il commissariato di Gallarate, ha disposto il servizio di pattugliamento e controlli effettuato insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Sono state controllate 36 persone, tra cui dieci con precedenti, dieci veicoli e un esercizio pubblico. Attività di prevenzione, anche se in questo caso non sono emersi reati.

Più in generale il commissariato continua con l’ordinario servizio di controllo e prevenzione nei pressi delle scuole: gli agenti hanno denunciato un giovane (cittadino italiano) per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, perché a bordo dell’auto aveva un coltello a serramanico e una mazza da baseball. Strumenti che evidentemente possono far male, magari anche solo in occasione di una lite stradale: è di questi giorni la notizia di una brutale aggressione sulle strade di Busto.