I Good Charlotte fanno tappa all’Alcatraz

Un incontro di generazioni: i Good Charlotte, storia e presente del pop punk mondiale, con Moose Blood e Boston Manor, il meglio che l’attuale scena emo/pop punk abbia da offrire. Questa la lineup che si esibirà domenica 3 febbraio 2019 all’Alcatraz di Milano, nell’unica data italiana prevista per il prossimo tour europeo dei Good Charlotte.

Attivi da soli sei anni, i Moose Blood sono già affermati come una delle più importanti realtà del panorama alternative britannico, facendo da traino all’intero movimento nazionale sulle ali del successo del primo album I’ll Keep You in Mind, from Time to Time (2014), già considerato un classico dell’emo. Con il successore Blush (2016), pubblicato dalla prestigiosa etichetta Hopeless Records, la band ha valicato i confini del proprio genere musicale consolidandosi come una delle più influenti tra le scene emo, pop punk e alternative rock grazie al proprio sound melodico e accessibile e a testi che ognuno vorrebbe dedicare alla propria dolce metà. Dopo importanti tour in supporto di gruppi come gli A Day to Remember e la partecipazione ai maggiori festival europei e americani, la band ha pubblicato il nuovo album I Don’t Think I Can Do This Anymore a marzo 2018.

I Boston Manor sono fra le giovani band più in crescita negli ambienti emo/pop punk. Messi sotto la propria ala protettrice da Pure Noise Records fin dai loro esordi, i cinque ragazzi di Blackpool hanno debuttato con Be Nothing nel 2016. Spinto dal memorabile singolo Laika, l’album ha fatto breccia nel cuore di decine di migliaia di fan della scena underground, preparando il terreno per l’arrivo di Welcome to the Neighbourhood, il secondo album, pubblicato a settembre 2018. Sul disco si nota la sapiente mano del produttore Mike Sapone, coartefice dei successi di un pilastro della scena come i Brand New: i Boston Manor si presentano con un sound più maturo e rinnovato, in un album che tutte le principali riviste del settore hanno già decretato fra i migliori del 2018.

Il nuovo album dei Good Charlotte, Generation Rx, è uscito il 14 settembre su MDDN e BMG, e il concerto di febbraio sarà quindi l’occasione di ascoltare dal vivo i pezzi nuovi insieme alle canzoni che hanno fatto la storia del pop punk.

Di seguito i dettagli della data:

GOOD CHARLOTTE

+ Moose Blood e Boston Manor

3 febbraio 2019

ALCATRAZ | MILANO

Ingresso: 35,00€ + diritti di prevendita

Prevendite disponibili sui circuiti Mailticket e Vivaticket.