Imprese più sostenibili con l’informativa di bilancio? Tutte le novità, a un anno dalla riforma

Le regole contabili – e in particolare quelle relative all’informativa di bilancio – sono in continua evoluzione con impatti rilevanti per imprenditori, manager, CFO, professionisti: la Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneopropone per lunedì 11 febbraio 2019 una giornata di riflessione sul tema, con particolare attenzione alle novità introdotte nel 2018, organizzata con il supporto di KPMG e degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Busto Arsizio.

Nel corso del 2018, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il documento OIC 11 su finalità e postulati del bilancio d’esercizio e ha definito, a partire dalle risposte ad alcuni quesiti di interesse generale, nuove fonti interpretative dei principi contabili nazionali. Tra le tematiche più rilevanti, la rappresentazione contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Sul versante IAS/IFRS, il 2018 è stato invece caratterizzato dall’entrata in vigore del principio contabile IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti) e del principio contabile IFRS 16 (Leasing). Anche se con gradi di complessità differenti, ci saranno impatti sui bilanci in chiusura che interesseranno tutte le società che adottano i principi contabili internazionali.

Con l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione dell’informativa extra-finanziaria, diverse imprese si sono trovate per la prima volta a raccogliere e analizzare dati e informazioni relativi alle tematiche di sostenibilità mentre altre, abituate a rendicontare informazioni non finanziarie, si sono attivate per rendere la propria informativa non finanziaria compliant con quanto richiesto dal Decreto Legislativo 254/2016. Un importante momento di cambiamento per le imprese, che prevedibilmente, in futuro, interesserà anche quelle di minori dimensioni, e che comporterà una estensione del ruolo degli organi di governo nella definizione, gestione e rendicontazione delle performance in termini di “sostenibilità”.

Nel corso del Convegno le tematiche esposte saranno esaminate, con taglio operativo e casi pratici, da professionisti e da studiosi.

Il convegno è valido per la formazione permanente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Programma

L’informativa di bilancio a un anno dalla riforma.

Novità legislative, temi aperti, tendenze evolutive

Lunedì 11 febbraio

14.30

Registrazione dei partecipanti

Saluto

Federico Visconti

Rettore, LIUC – Università Cattaneo

14.45

Paola Castiglioni

Presidente, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – Busto Arsizio

Luisa Marzoli

Presidente, Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti contabili – Varese

15.00

Interventi

Modera:

Alessandro Cortesi

Ordinario di Contabilità e bilancio,

LIUC – Università Cattaneo

I bilanci redatti secondo i principi OIC a un anno dalla

riforma: soluzioni applicative e temi aperti

Luca Magnano San Lio

Partner KPMG

Recenti novità per i bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS

Paolo Rota

Partner KPMG, docente LIUC – Università Cattaneo

L’informativa non finanziaria: stato dell’arte e prospettive

Piermario Barzaghi

Partner KPMG

16.30 Coffee break

16.45 L’informativa societaria nella prospettiva di un imprenditore

Claudia Mona

Amministratore Delegato Secondo Mona Spa

Integrated reporting e creazione di valore

Alessandro Cortesi

Ordinario di Contabilità e bilancio, LIUC – Università Cattaneo

Luigi Vena

Docente, LIUC – Università Cattaneo

La principali novità fiscali applicabili ai bilanci 2018

Rodolfo Valacca

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – Busto Arsizio

18.15 Domande e chiusura dei lavori