Incendi: “Bene i volontari. A primavera il nuovo piano di PC”

Durante le feste natalizie sono stati effettuati numerosi interventi di antincendio boschivo a salvaguardia del nostro territorio: proprio per questo il Sindaco Andrea Pellicini, con l’Amministrazione Comunale di Luino, coglie l’occasione per ringraziare il mondo del volontariato di Protezione Civile che si è adoperato con così tanto impegno anche durante le festività.

«In primavera presenteremo il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile che e’ già pubblicato in visione sul sito del Comune di Luino da quando è stato approvato in Consiglio Comunale nei mesi scorsi – commenta il Consigliere Comunale e Capogruppo Antonio Palmieri, volontario e coordinatore di Protezione Civile da oramai diversi anni – Un ringraziamento particolare va al COAV AIB coordinato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali ed a tutti i volontari che si sono impegnati costantemente alla gestione delle emergenze ed alla protezione del nostro territorio”.