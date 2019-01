Incendio tetto in un cascinale

Oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 6:00, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cantello (Va), in via Pianezzo, per incendio cascinale.

Per cause ancora in fase di accertamento un cascinale è stato interessato da un’incendio. Il rogo ha interessato parte dello stabile e il tetto dello stesso.

I venti vigili del fuoco intervenuti con sette automezzi: due autopompe, un autobotte, un’autoscala, un mezzo polivalente e due fuoristrada hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.