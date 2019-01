Incidente alla Rasa, si schiantano contro un muro

E’ avvenuto intorno alla mezzanotte di venerdì 25 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro nel comune di Varese, in via Provinciale Rasa.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le vittime dell’incidente.

Fortunatamente per i due occupanti, due uomini di 44 e 48 anni, le conseguenze sono state inferiori a quello che sembrava all’inizio: sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di circolo.