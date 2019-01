Incidente sul campanile, intervengono pompieri e 118

Il 118 e i vigili del fuoco stanno intervenendo a Luino per un incidente avvenuto su uno dei due campanili della chiesa di Creva, in via Moncucco (foto d’archivio). Un uomo è caduto per alcuni metri, all’interno della struttura, mentre era impegnato in alcuni lavori.

L’allarme è scattato alle 11.20: l’uomo ha 77 anni, è stato soccorso in codice rosso.

Sul posto sono arrivati un’automedica e un’ambulanza, un equipaggio dei vigili del fuoco e la squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) con l’autoscala da Varese, nel caso si rendesse necessario evacuare dall’alto il ferito.