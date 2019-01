Investito un bambino di sei anni

Grande spavento in via Padre Reginaldo Giuliani, all’altezza del civico 142, dove un bambino è stato urtato da un’autovettura intorno alle 17 di oggi pomeriggio, giovedì 24 gennaio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino, di origine straniera, ha tentato di attraversare la strada in un tratto senza strisce pedonali ed è stato colpito da una vettura.

L’impatto è stato lieve e per il piccolo non ci sono state gravi conseguenze: è stato comunque trasportato in Ospedale, in codice giallo, per accertamenti.

Il minore era accompagnato dalla madre che sarà ascoltata dalle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti. Per la donna alla guida dell’auto non ci sono state conseguenze, se non il grande spavento; anche lei verrà ascoltata dalla Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto.

(Foto di repertorio)