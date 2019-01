La befana vien di notte, o sull’autobotte

«Ma la befana non è una femmina?»

«Si tesoro, ma oggi è arrivato suo marito».



Alla Casa Gialla di Busto Arsizio, poi nell’ospedale cittadino, in quello di Gallarate e Varese: il 6 di gennaio c’è sempre un momento di festa. Succede grazie ad un evento speciale, perché la Befana arriva sì sulla scopa, ma portata da un “Aps” (che sta per Auto pompa serbatoio) dei vigili del fuoco.



E non importa se ha gli occhiali e la barba e parla con una voce strana: sempre Befana è. Così anche quest’anno l’iniziativa è andata a segno con tanti dolci e regali grazie ai quali i bambini hanno potuto godersi il clima gioioso di quella festa “che tutte le altre porta via”, attorniati tra l’altro dai loro beniamini: i vigili del fuoco in divisa, che li hanno presi in braccio, coccolati, e hanno giocato con loro.

«L’iniziativa è stata realizzata da Comando provinciale dei vigili del fuoco e dall’Associazione nazionale vigili del fuoco», spiega il presidente onorario Riccardo Comerio (il presidente operativo è Emilio Aimini), «ed è stata particolarmente apprezzata alla Casa Gialla Onlus, casa famiglia dove vivono una cinquantina di bambini in affido legale».

Ancora una volta un momento di festa prezioso, perché rivolto ai cittadini più fragili, i più piccoli, che i vigili del fuoco ogni giorno difendono col loro importante lavoro.