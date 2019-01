La Befana arriva al Del Ponte con l\'autoscala

La Befana era così stanca, dopo aver viaggiato tutta la notte di casa in casa, che, quando i Vigili del Fuoco l’hanno trovata in prossimità dell’Ospedale Del Ponte, non hanno esitato ad offrirle un passaggio con l’autoscala.

Ha così potuto raggiungere, con i sacchi pieni di giochi e dolci, la finestra della sala giochi della Pediatria, al quinto piano, dove erano ad attenderla i bambini ricoverati.

Una bella iniziativa organizzata dalla fondazione Il Ponte del Sorriso, grazie ai Vigili del Fuoco e all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sempre accanto ai bambini “non solo a Varese ma in tutta Italia, dove contemporaneamente in molte altre città la Befana arriva con loro” come ha ricordato il Comandante Ing. Antonio Albanese, presente con il vice Comandante ing. Domenico Tesoro e tanti pompieri, tra i quali Fortunato Denti. Un momento importante di serenità per i bambini, per farli sentire come a casa.

Insieme ai bambini, hanno accolto la Befana il Presidente Commissione Sanità Regionale Emanuele Monti e il nuovo Direttore Generale dell’ASST Settelaghi dr. Gianni Bonelli, invitato da Il Ponte del Sorriso per mantenere fede alla tradizione per la quale tutti i nuovi Direttori Generali appena insediati, partecipano a questa festa. “Mi fa piacere molto proseguire questa tradizione” ha affermato il dr. Bonelli ringraziando calorosamente i Vigili del Fuoco, “Sono molto sensibile all’aspetto materno infantile, perché oltre al fatto di essere padre di un bambino di 12 anni, ho seguito l’ospedale pediatrico di Alessandria e so quanto sia fondamentale l’accoglienza che fa star bene i bambini, come fa ogni giorno Il Ponte del Sorriso”.

Emanuela Crivellaro de Il Ponte del Sorriso ha regalato al Direttore il tipico Dolce di Varese, quale gesto di benvenuto, ma sottolineando che la Befana porta agli adulti carbone o dolci, questi ultimi quale simbolo di bontà “Punto alla coesione e alla collaborazione e, quindi, spero di meritarmi i dolci anche l’anno prossimo” ha scherzato il DG.

Anna Iadini, responsabile della Direzione Medica, ed il prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento, hanno ribadito come lavorando tutti insieme, operatori sanitari, associazioni e territorio, si possono fare grandi cose.

Il Presidente Emanuele Monti che ha manifestato il suo costante impegno per completare l’Ospedale Del Ponte e ha ringraziato i Vigili del Fuoco per il lavoro svolto nel difendere e tutelare il nostro bosco, in occasione del recente incendio del Monte Martica, suscitando per Vigili del Fuoco un caloroso applauso da parte di tutti.

Dopo aver consegnato i regali ai bambini presenti in sala giochi, la Befana, con tutto il suo seguito, ha portato i doni anche ai piccoli che non potevano uscire dalla stanza e ai bambini giunti al Punto di Primo Intervento Pediatrico.

Un clima di festa affettuoso che ha contagiato tutto l’ospedale e regalato indispensabili sorrisi a bambini e alle loro famiglie.