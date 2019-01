La Lega in piazza a sostegno di Salvini

Anche la Lega Nord Saronno scende in piazza per la raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini: sabato 2 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, e domenica dalle 9.30 alle 13, i leghisti saranno in Piazza Volontari del Sangue sarà allestito il gazebo per la raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini. I confini vanno difesi.

«Siamo solidali a Salvini e la fermezza dimostrata da tutte le circoscrizioni della Lega Nord in Italia che stanno scendendo in piazza a firmare è un segnale di grande coesione nel portare avanti misure serie per porre fine allo sfruttamento della clandestinità e mantenere la sicurezza nelle nostre città” – ha dichiarato CLAUDIO SALA, segretario Lega Nord Lombarda e membro della Commissione consiliare per la Sicurezza.

E continua: «Aspetto numerosi tutti i militanti e sostenitori della Lega Nord in Piazza Volontari del Sangue a Saronno, a firmare ed esprimere anche dalla nostra cittadina la solidarietà nei confronti di Matteo Salvini. Il caso Diciotti non può costituire un pretesto per impedire a Salvini di portare avanti in modo coerente la missione di bloccare gli sbarchi clandestini nel nostro Paese, le firme arriveranno numerose da parte di chi sostiene la coerenza delle scelte politiche attuate».