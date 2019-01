La luce l’accende Alexa

La voce e il riconoscimento facciale sono le nuove frontiere della tecnologia. Non è un caso che gli assistenti vocali sono gli oggetti su cui Google e Amazon stanno puntando molto. Una realtà che al Ces di Las Vegas si è colto in modo forte.

In questo contesto BTicino avanza e spiazza tutti presentando in anteprima mondiale un nuovo prodotto che si applicherà alla linea Living Now che diventerà ancora più semplice da usare rispondendo ai comandi della nostra voce.

“Siamo i primi ad inserire all’interno di un nostro prodotto di punta la tecnologia di Amazon. – Luigi Caricato del gruppo Legrand accoglie la delegazione della #techmission2019 organizzata da Confindustria Lombardia in collaborazione con il Consolato statunitense a Milano e spiega le novità di BTicino, parte del gruppo francese – Grazie ad un accordo con loro e al lavoro dei nostri tecnici di Erba, tra pochi mesi sarà disponibile sul mercato un oggetto rivoluzionario. Propri con questo abbiamo vinto il premio più prestigioso al CES di Las Vegas”.

BTicino è da sempre attenta all’innovazione. Eliot, il progetto per alcuni oggetti della casa connessi, è stato un grande successo. Termostati, videocitofani, interruttori vengono comandati da app specifiche portando a una dimensione industriale per il cittadino internet delle cose.

Ora un nuovo importante passaggio grazie alla collaborazione tra due colossi economici: Legrand e Amazon. Il nuovo prodotto arriverà sul mercato italiano tra qualche mese.

