La Openjobmetis non si vuole fermare, ma Pistoia è affamata di punti

Seconda trasferta consecutiva per la Openjobmetis che, dopo aver espugnato di forza Pesaro e aver conquistato le Final Eight di Coppa Italia, si prepara ad affrontare lontano da Masnago anche la OriOra Pistoia nel match delle 19,05 di domenica 6 gennaio.

E, ci si augura, a concedere il bis: una ulteriore vittoria consentirebbe ai biancorossi di mantenersi nel gruppo delle seconde in classifica (ci sarà lo scontro diretto Venezia-Cremona, mentre Avellino è a rischio penalizzazione per il tesseramento di Young) a una sola giornata dal termine del girone di andata. Chiaro però che in Toscana non si sia dello stesso avviso: la brutta sconfitta a Cantù (giudicata dalla società «inaccettabile nella sua interpretazione e irrispettosa nei confronti della dirigenza, dei soci, degli sponsor e dei tifosi») ha lasciato la Oriora all’ultimo posto solitario della classifica, una posizione dalla quale i toscani si erano risollevati dopo il brutto avvio ma che è tornata realtà.

I toscani sono alle prese con un rebus legato a Dominique Johnson, la guardia portata per la prima volta in Italia da Varese che ha un contratto con “uscita” al termine del girone di andata e che appunto potrebbe lasciare Pistoia. A lui si era interessata anche la Openjobmetis (Caja lo avrebbe riaccolto a braccia aperte) prima di acquistare Jean Salumu che aveva costo minore e disponibilità immediata. Inoltre il pivot americano Mickell Gladness si è infortunato al ginocchio in allenamento e non potrà scendere in campo contro Cain, anche se il guaio (menisco) è meno grave rispetto a una prima notizia che parlava di interessamento dei legamenti.

Assenze e problemi che però non debbono far pensare a un match facile: i toscani sono con le spalle al muro e quindi cercheranno di mettere in campo il 110% delle energie fisiche e mentali, magari proprio confidando in una Varese più rilassata del solito. E poi in campo si va in cinque per volta: Ramagli potrebbe chiedere uno sforzo ulteriore ai suoi e provare a ingaggiare una battaglia su un campo tradizionalmente caldissimo. In casa Openjobmetis intanto ci si avvicina alla prova con una certa serenità: Ferrero prosegue nelle “operazioni di recupero” e sarà in panchina anche se il suo impiego appare difficile per questa volta. Pablo Bertone invece è sempre più vicino alla cessione: la destinazione dell’argentino potrebbe essere Tortona (A2), squadra delusione del campionato e in cattive acque. Lì Pablito potrebbe davvero lasciare il segno, con Varese che continuerà a esercitare l’opzione su di lui per la prossima stagione.

Attilio Caja (Openjobmetis Varese) – «Pistoia è in un momento particolare della stagione e per questo è ancora più pericolosa. Giocheremo su un campo difficile, dove il pubblico dà una grande spinta alla propria squadra e inoltre l’Oriora arriva da una prova non positiva dopo i quali sono arrivati richiami forti da parte della società. Questo per noi è un grande campanello d’allarme: dovremo restare concentrati per tutta la partita e giocare in maniera molto solida con attenzione a ritmo, rimbalzi e palle perse. Pistoia ha giocatori di qualità a partire da Dominique Johnson che ben conosciamo e che dobbiamo ancora ringraziare per quella grande mezza stagione a Varese. E poi i vari Kerron Johnson e Auda che ci interessava in estate (aggiungiamo almeno anche il lungo Ousmane Krubally che tanto bene fece a Legnano in A2 ndr) oltre a un allenatore che ha alle spalle una storia importante».

Alessandro Ramagli (Oriora Pistoia) – «Domenica sarà fondamentale avere la forza e il desiderio di ribellarsi a una settimana in cui sono accadute molte cose negative. Dalla pessima sconfitta con Cantù, ai problemi occorsi martedì a Gladness e Severini e mercoledì a Martini: se ci lasciamo prendere anche dalla negatività, diventerà tutto tremendamente complicato. Dobbiamo fare un passo avanti, soprattutto in un momento come questo in cui certe cose, come gli infortuni, sembrano sfuggire al nostro controllo. Varese oggi è la squadra più in forma e sta giocando un basket di grande qualità, fatto di un’eccellente difesa, molto “appiccicosa” e che ti induce spesso a valutazioni errate e di un attacco in cui la palla si muove molto, con intelligenza e continuità. La Openjobmetis dall’inizio del girone di ritorno dello scorso campionato sta vivendo un processo di crescita progressivo importante, che li ha portati dall’ultimo posto al secondo della classifica in meno di un anno e questo la dice lunga sulla bontà del loro lavoro».

