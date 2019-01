La puericultrice racconta l’allattamento al seno

Nuovo appuntamento con “Belle famiglie al Boscoverde”, il ciclo di incontri gratuiti con gli esperti proposti da Asilo nido Casa Betlem come “percorso di sostegno alla genitorialità”.

“Allattamento al seno” è il titolo del secondo incontro in programma per sabato 9 febbraio alle ore 10 nella sede del Boscoverde (in via San Rocco 6, a Castello Cabiaglio). A introdurre l’argomento e a rispondere ai dubbi e alle domande dei neogenitori sarà la puericultrice Claudia Rettondini che sulla locandina cita una massima della scrittrice Paola Negri: “Ogni volta che avvicinerete il bimbo al seno per soddisfare fame, sete o bisogno di consolazione, gli offrirete molto più che un cibo perfetto”.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni contattare il numero 340 2613264.