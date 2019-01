L’ambasciatore Varricchio tra le start up italiane al Ces di Las Vegas

L’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Armando Varricchio è intervenuto nello spazio delle start up italiane nel padiglione Eureka del CES di Las Vegas, la fiera tecnologica più importante, e imponente, del mondo.

Non ha portato solo un saluto di circostanza ma ha esortato le aziende italiane a crederci e perseverare nella ricerca dell’innovazione. «Giro molto per gli Stati Uniti e incontro tanti italiani e imprese del nostro Paese. È un bel segnale e non dobbiamo fermarci», ha detto Varricchio.

L’ambasciatore si è fermato a parlare anche con un gruppo della #techmission2019 organizzata da Confindustria Lombardia in collaborazione con il Consolato statunitense a Milano.