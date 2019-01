Lampadari online: scegli quello perfetto

La scelta dei lampadari online per la propria casa non è mai semplice da fare. Solitamente è anche un acquisto che si rimanda, quando si decide di arredare casa. Per questo motivo poi ci si ritrova a scegliere un lampadario all’ultimo minuto, più che altro perché senza luce d’ambiente in casa è difficile stare.

Di lampadari online ce ne sono davvero tantissimi, ognuno con un suo stile.

Tendenzialmente si suddividono in:

Moderno

Classico

Rustico

Industriale

Vintage

La scelta dipende unicamente dalla casa che si ha, dall’arredamento e dal tipo di illuminazione che si vuole garantire per le differenti stanze della casa.

Ma quali sono i criteri in base ai quali bisogna scegliere dei lampadari online?

I lampadari vanno scelti prima di tutto in relazione alla destinazione, ovvero se vanno in camera da letto, nel salotto, in sala da pranzo, nello studio o nel bagno. Queste sono le zone della casa che più facilmente necessitano, oltre che delle lampade da interno come le lampade da tavolo, da terra, a sospensione, da parete e così via, anche di lampadari che diano la giusta illuminazione diffusa.

L’illuminazione d’ambiente è in grado di offrire un tipo di illuminazione “confortevole”. Gli apparecchi di illuminazione che offrono una luce d’ambiente, di solito, sono posizionati sul soffitto. Come regola generale infatti, è il punto migliore dal quale partire per illuminare una stanza.

Gli apparecchi di illuminazione che puoi considerare sono: ventilatori a soffitto, lampadari, plafoniere a soffitto, lampade da incasso, piantane, binari, lampade da specchio e lampade da parete

Come scegliere i lampadari online

La prima considerazione che devi fare, è relativa alla grandezza della stanza dove dovrebbe andare il lampadario. A seconda della zona della casa alla quale sei interessato, corrisponderà il giusto lampadario. Ricorda che la percezione gioca un ruolo piuttosto importante nell’arredamento di una casa, moderna, classica o stilosa che sia.

I criteri per scegliere i lampadari online sono 3 principali:

Altezza del soffitto; Larghezza della stanza; Necessità d’illuminazione.

Vediamoli uno ad uno.

Altezza del soffitto. Chiaramente se hai un soffitto basso, non ti conviene scegliere un lampadario troppo largo, ma dovrai optare per uno con una forma allungata. Diversamente, se hai la fortuna di vivere in una casa con un soffitto molto alto, allora i lampadari a sospensione che trovi online, andranno benissimo.

Larghezza della stanza. La prima regola dell’arredamento è quella di sfruttare i punti forti della casa, anche se sono pochissimi. Se hai un soggiorno piccolo, evita i lampadari a sospensione e magari opta per quelli da soffitto, da incasso o da parete, in modo da illuminare senza ingombrare. Diversamente se hai un soggiorno grande, ma non hai tanti quadri o dettagli di altro tipo, un bel lampadario appariscente, che fa tanta luce, ti aiuterà a conferire valore alla stanza.

Necessità d’illuminazione. Il criterio di scelta del lampadario online è semplice: stanza piccola illuminazione diffusa, alternata all’illuminazione d’accento. Evita i paraluce colorati o comunque scuri che tolgono solo luce. Stanza grande (soggiorno, camera da letto, bagno o cucina che sia), illumina la stanza con più tipologie di lampade. Le lampade da terra, alternate a quelle a sospensione, se per caso stai pensando al tavolo del soggiorno, o a quelle da incasso o da parete, ti aiuterà a dare ancora più eleganza e stile alla casa.

