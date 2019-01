L’attesa è finita: nel weekend torna Expo Elettronica a MalpensaFiere

Expo Elettronica apre il calendario di MalpensaFiere, con l’appuntamento di sabato 19 e domenica 20 gennaio. L’evento di Busto è un’ottima occasione per approfittare del periodo post festivo, momento di saldi, dove le occasioni di buoni affari sono proposti da oltre 200 operatori provenienti da tutta la penisola.

Informatica, elettronica, telefonia, domotica, ma anche materiali di consumo sono trattati nel circuito Expo Elettronica con una percentuale di risparmio dell’80 per cento rispetto ai canali della normale distribuzione. Se Babbo Natale non ha consegnato il device di ultima generazione richiesto, il watch phone tanto desiderato, oppure ha sbagliato il tipo di periferica o la cover che volevi, nel caso tu avessi dimenticato il regalo alla suocera ed un piccolo elettrodomestico farebbe al caso tuo, in tutti questi casi, e non solo, la soluzione è la visita a Expo Elettronica.

News 2019, Expo Elettronica inaugura Milano Model Expo, il nuovo appuntamento dedicato al mondo del modellismo, una mostra mercato ma soprattutto un momento d’incontro tra operatori, associazioni e pubblico di appassionati con un ricco calendario di iniziative legate al modellismo navale, ferroviario, statico e dinamico, con un importante spazio LEGO.

Aree attrezzate ospitano esibizioni di modellismo a 360 gradi: battaglie navali tra galeoni, in mostra petroliere e navi da guerra, treni storici e moderni dei quali si può provare l’emozione della guida, diorami che riproducono momenti storici o intere città, anche il volo diventa possibile a MilanoModelExpo con le prove pratiche di guida droni con il visore VR. A tutta birra, nelle gare delle rombanti mini 4WD, modellismo statico a perdita d’occhio e un’intera area dedicata ai famosi mattoncini, dove ammirare, giocare e acquistare! Queste sono alcune delle emozioni ‘in scala’ in programma a MalpensaFiere.

Per gli amanti dell’ ‘archeologia tecnologica’, invece, torna il mercatino dell’usato elettrico elettronico, dove scovare il pezzo introvabile per ridare vita alla macchina obsoleta ma funzionante, componentistica, radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, materiali di recupero e molto altro. Dal passato al futuro, con la tappa lombarda delle Olimpiadi Robotiche, organizzate da Blu Nautilus, in collaborazione con il Makerslab di Forlì: un contest didattico tra gli Istituti Superiori della zona che si sfidano a line-follower, robot-calcio e mini-sumo.

Spazio anche al Fotomercato, dove gli appassionati possono trovare espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell’usato sia per fotografia analogica che digitale, da Leica a Nikon, da Canon ad Hasselblad. Apparecchi antichi e moderni da vero collezionismo, ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa, editoria specializzata con manualistica e libri d’arte.

Per il pubblico femminile, da non perdere la seconda edizione della Dream Doll Con, una convention che propone mostra mercato dedicata alle doll, spettacoli, tra cui la sfilata di moda giapponese Harajuku, workshop, esposizioni fotografiche, sfilata cosplayers e uno spazio riservato, grazie a AIFA (Associazione Italiana Fotoamatori Cosplay) a set fotografici tematici.

Special guest: La Sabri, la youtuber più amata del web, nella sola giornata di sabato 19 gennaio, torna a MalpensaFiere per abbracciare i fan.

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 19 gennaio e domenica 20 gennaio dalle 9 alle 18.

Luogo: MalpensaFiere- Via XI Settembre, 16 – Busto Arsizio;

Ingresso: biglietto intero 8 €, ridotto 6 €

Organizzazione: Blu Nautilus Srl; Info: 0541439573; www.expoelettronica.it