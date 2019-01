Con le coperte dismesse si scaldano anche i cani

È un inverno freddo anche per gli animali, soprattutto per quelli del canile municipale che non hanno ancora trovato un nuova casa e un nuovo padrone che li ami e li accudisca con amore. E così la proprietaria dell’Hotel Europa di Varese, grande amante degli animali, avendo sostituito le coperte nel suo hotel ha pensato bene di donarle al canile municipale di Varese.

Un gesto che è stato molto apprezzato, sia per il materiale, in buono stato d’uso, sia per la sua utilità in una stagione in cui gli animali, a parte il loro pelo, hanno pochi ripari dal freddo. Un’iniziativa benefica che potrebbe essere d’esempio anche per altre strutture alberghiere, nel momento in cui devono cambiare i loro arredi. Certamente una coperta dell’hotel Europa servirà a una cagnolina che proprio in questi giorni sta per partorire. E anche se non avete coperte da dismettere, ricordate che il canile municipale ha sempre bisogno di cibo, meglio se secco, per nutrire i cuccioli dopo lo svezzamento.