Le nuove regole sul bagaglio a mano Ryanair: le certezze dopo il ricorso

La compagnia aerea Ryanair ha avuto la meglio dopo il ricorso con l’Antitrust riguardo al nuovo regolamento del bagaglio a mano a pagamento. La compagnia low cost aveva posto opposizione al provvedimento adottato dall’antitrust, che aveva disposto il blocco dei pagamenti per il bagaglio a mano. La stessa disposizione è stata rilasciata anche per la compagnia aerea ungherese Wizz Air.

Ryanair vince la sua battaglia

Risale al 31 ottobre scorso la notizia che riguarda l’abolizione del pagamento del bagaglio a mano per Ryanair e Wizz Air da parte dell’antitrust italiano. Proprio il giorno prima della messa in atto della nuova regolamentazione dei bagagli da portare in cabina.

La disposizione al blocco del pagamento è giunta a fermare le tariffe che le compagnie avevano imposto perché sono state ritenute dannose per i consumatori.

Per il bagaglio a mano, veniva, infatti, richiesto un supplemento per quello che si ritiene essere un elemento essenziale nel trasporto aereo. Tale tariffa è stata ritenuta una falsa presentazione del costo del biglietto, portando a una confusione generale del consumatore che vuole confrontare i costi con altre compagnie. Per tali motivi l’Antitrust aveva bloccato la riforma del regolamento.

Ryanair ha però deciso di fare ricorso per quanto riguarda il costo del bagaglio a mano ed ha ottenuto la sospensione del provvedimento cautelare messo in atto.

La conseguenza diretta di questo accadimento è che i passeggeri fino al primo novembre hanno portato con sé il bagaglio a mano in modo gratuito. Da quella data, infatti, ogni passeggero deve pagare il trasporto del bagaglio a mano a meno che non acquisti un biglietto con priorità.

I cambiamenti nel carico del bagaglio

Negli scorsi mesi la compagnia irlandese aveva iniziato a disporre obbligatoriamente i bagagli nella stiva e senza ulteriori costi, ottenendo una riduzione sul tempo d’imbarco.

Infatti, i trolley portati in cabina creavano confusione e spesso non entravano nella cappelliera, creando caos e perdite di tempo.

Per tali motivi, Ryanair ha deciso che il bagaglio a mano si può continuare a portare con sé solo con l’acquisto del biglietto prioritario, senza pagare alcun supplemento. Diversamente, la piccola valigia che prima entrava in cabina, si deve riporre nella stiva e si deve aggiungere un costo che va dagli 8 ai 25 euro: il prezzo varia secondo il momento della prenotazione del biglietto.

A bordo, si può portare ancora in modo gratuito la borsa piccola con dimensioni di 40x20x25 cm. Tale borsa può essere imbarcata anche da chi ha acquistato un biglietto con priorità.

Antitrust contro Ryanair

Le normative hanno causato il caos tra i passeggeri, che non hanno apprezzato il cambiamento della compagnia aerea irlandese Ryanair. A ruota l’ha seguita la compagnia ungherese Wizz Air, che ha seguito la stessa politica.

Le nuove regole non sono state apprezzate nemmeno dall’Antitrust, che ritiene che non portino vantaggi ai consumatori ma rappresentino invece una distorsione del prezzo originale del biglietto, creando confusione nei passeggeri che non possono fare un effettivo confronto con i prezzi delle altre compagnie aeree.

Per il momento però, il Tar del Lazio ha deciso di sospendere il provvedimento cautelare predisposto dall’Antitrust nei riguardi della Ryanair, che con il ricorso ha ottenuto tale privilegio. Questa situazione però è valida solo fino all’udienza pubblica in cui si discuterà la situazione. Tale udienza si svolgerà il prossimo 27 febbraio.

Per i passeggeri quindi la situazione attuale prevede il pagamento del bagaglio a mano, almeno fino a febbraio. Dopo tale data si avranno istruzioni in merito al pagamento o meno della tariffa attualmente applicata.

Le associazioni dei consumatori

La delusione delle associazioni dei consumatori è evidente. La sospensione imposta dal Tar è stata una vera e propria sconfitta per coloro che utilizzano i voli della compagnia irlandese low cost.

Tale imposizione crea inoltre un certo disorientamento fra i passeggeri riguardo al supplemento da versare per i bagagli. Le associazioni confidano nella possibilità che l’Antitrust riesca ad avere la meglio nell’udienza di febbraio; in caso contrario, hanno dichiarato di voler fare ricorso al Consiglio di Stato ponendo la loro opinione come contraria alle decisioni del giudice amministrativo. Il Codacons ha esposto la sua intenzione di fare il possibile per opporsi a tale decisione.

La politica di applicare un costo aggiuntivo per i bagagli a mano applicata da Ryanair a partire dal 1° novembre non piace nemmeno all’associazione Altroconsumo, che la ritiene non chiara e fuorviante per quanto riguarda il prezzo effettivo del biglietto.

Il nuovo regolamento per il trasporto bagagli

Il regolamento della compagnia irlandese per il bagaglio a mano spaventa, ma in realtà è sufficiente prepararsi prima della partenza per non avere sorprese al momento dell’imbarco.

A partire dal giorno 1 novembre 2018, è entrato in vigore il nuovo regolamento, che prevede un pagamento supplementare per il trolley o bagaglio a mano, che non è più incluso nel costo del biglietto.

Si dovrà dunque scegliere se comprare un biglietto aereo prioritario a 6 euro – con la possibilità di avere con sé due bagagli a mano – o acquistare un solo bagaglio a mano registrato a 8 euro e imbarcare il trolley nella stiva, lasciandolo al check in.

Qualunque sia la scelta è possibile portare in cabina un bagaglio a mano piccolo da porre sotto il sedile che si trova di fronte al proprio posto sull’aereo. Tale borsa deve avere una misura non superiore a 40x20x25 cm.

Per quanto riguarda il bagaglio a mano grande, ovvero il trolley, questo non deve essere più grande di 55x40x20 cm; prevede, inoltre, un supplemento da pagare al momento dell’imbarco o della prenotazione e acquisto del biglietto aereo.

Come portare i bagagli a mano a bordo

Sui voli Ryanair, c’è solo un modo per portare in cabina i bagagli a mano: la sicurezza di trasportare un trolley delle misure massime descritte, acquistare un biglietto con priorità o pagare un surplus per l’imbarco. Se si scelgono le tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus la priorità è compresa nel prezzo, perciò anche il trasporto a bordo del bagaglio a mano che rispetti però i requisiti di misura e peso.

Coloro che acquistano un biglietto a tariffa standard potranno portare con sé in cabina solo il bagaglio più piccolo con misura entro 40x20x25 cm in modo gratuito.

Quanto costa il biglietto prioritario Ryanair

Se si desidera acquistare un biglietto prioritario, il costo è di 6 euro per tratta. Questa tariffa sarà aggiunta alla prenotazione e può essere attivata fino a un’ora prima dell’imbarco. La disponibilità massima di posti a prenotazioni prioritarie per ogni volo è di 95 imbarchi.

Se non si paga tale surplus, non si può portare in cabina il trolley, ma solo il bagaglio a mano piccolo.