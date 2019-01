Lettura e musica per i più piccoli

“Dialogando tra lettura e musica – Incontro per famiglie, papà, mamme, nonne e bimbi da 0 a 3 anni” è il titolo dell‘incontro che si terrà sabato 2 febbraio – dalle 10 alle 12- in via Fiume 7 nel salone dell’Oratorio di Ferno, che dal mese di settembre ospita l’associazione “Il Germoglio”.

L’evento è aperto a famiglie con bambini da 0 a 3 anni con lo scopo di condividere le azioni utili per sostenere la relazione con i bimbi più piccoli e promuoverne lo sviluppo.

A coordinare l’incontro sarà la dottoressa Chiara Di Francesco, pediatra del paese oltre che una delle fondatrici ed ispiratrici dell’associazione il Germoglio, “un’associazione – spiega la stessa dottoressa Di Francesco – nata lo scorso anno con l’inaugurazione, nel mese di settembre, dello spazio di accoglienza per mamme, papà, nonni e bambini per sostenere la genitorialità, dall’allattamento in poi”.

“Il Germoglio” trova linfa nel prezioso lavoro di volontari che nel loro percorso vengono affiancati da esperti del settore, quali, tra gli altri, ostetriche, psicomotricisti e psicologi. In particolare sabato mattina sarà presente la psicologa Dottoressa Marina Galante dell’Associazione Zerocinque. Durante l’incontro, accanto all’esposizione della psicologa, si alterneranno momenti di lettura – curati dalle volontarie dell’associazione Nati per Leggere – e momenti più pratici per approfondire tutti gli aspetti della relazione genitoriale e familiare con i più piccoli.