L’onorevole Comi ospite degli istituti Olga Fiorini

“Parlamentari in aula” agli istituti Olga Fiorini. Ha preso il via, nelle aule di via Varzi a Busto Arsizio, il progetto di incontro con rappresentanti istituzionali: la prima esponente invitata è stata l’eurodeputata Lara Comi.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte del liceo internazionale per l’innovazione e delle classi quinte del liceo delle scienze umane, impegnate, a giugno, l’esame di maturità.

«Si tratta di un progetto che rientra nello sviluppo delle competenze di Cittadinanza come richiesto dal ministero dell’istruzione – spiega la responsabile del progetto, Monica Gorrasi, docente di diritto ed economia in Acof – consentirà ai ragazzi di acquisire una conoscenza più approfondita dei fenomeni giuridici ed economici, di avvicinarli alle istituzioni e dunque, al rispetto per le stesse e per la vita pubblica e di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e dell’integrazione europea».

L’onorevole Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo PPE, ha illustrato in sintesi le regole di funzionamento delle istituzioni europee, concentrandosi in particolare su alcune tematiche di stretta attualità (ad esempio cosa significa la procedura di infrazione) e rispondendo ad una serie di domande da parte dei ragazzi su varie questioni della politica italiana ed europea.



Il prossimo appuntamento è già fissato per lunedì prossimo, 21 gennaio: sarà ospite un altro esponente politico del territorio, il senatore Gianluigi Paragone del MoVimento 5 Stelle, il cui intervento sarà focalizzato sul funzionamento delle istituzioni nazionali.

Il ciclo di incontri si chiuderà con altre due lezioni, dedicate rispettivamente alle istituzioni regionali, alla presenza di un consigliere regionale, e locale, alla presenza di un consigliere comunale.

«In linea con le direttive ministeriali, tocchiamo tutti i vari livelli istituzionali, dal comune all’Europa» sottolinea la vicepreside degli istituti Acof Giovanna Logozzi. Gli incontri rientrano in un percorso di Costituzione e Cittadinanza che verrà seguito e approfondito anche nel corso del programma didattico delle classi coinvolte.