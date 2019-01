A Malnate si va a “scuola di fair play”

Come ci si comporta sugli spalti? La Malnatese – in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto – organizza due incontri per andare “a scuola di fair play”.

Gli incontri si terranno alla sede di via Gasparotto alle ore 20.30 con la psicologa Eliana Cardone.

Il primo incontro si terrà mercoledì 16 gennaio e si parlerà de “Il ruolo dei genitori nell’attività sportiva”.

Secondo appuntamento per mercoledì 30 gennaio “I valori in gioco nello sport”.