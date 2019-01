Massimo Beneggi nuovo coordinatore del Comitato per l’Ospedale di saronno

Si è svolta lunedì 28 gennaio la riunione del Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno.

Durante la riunione cui hanno partecipato associazioni e numerosi cittadini, il Comitato ha nominato Massimo Beneggi coordinatore e portavoce; sarà supportato da Franco Montani (già primario del servizio Emotrasfusionale), Daniele Etro (medico di medicina generale e presidente di Focris), Leonardo Calzeroni (Medicina democratica), Dario Ceriani (Circolo della Bussola), Francesco Agrusti (Avulss) e Giuseppe Scanagatta (Auser).

«Rimangono ancora non risolti i problemi legati alle carenze strutturali ed alla diffusa mancanza di personale sanitario – rimarca il Comitato – gravissima in alcuni reparti di cruciale importanza quali Anestesia e rianimazione e Ostetricia e ginecologia, in parte dovuti all’indizione di poco attrattivi contratti per posti a tempo determinato e di breve durata. A ciò si aggiunge il prossimo abbandono della responsabile del Pronto soccorso che era riuscita a migliorarne le prestazioni, pur sopportando il carico indotto da una Guardia medica che stenta a decollare».

Alla luce “della perdurante ed ingravescente crisi, alle promesse sinora inattuate, ai frequenti e poco efficaci provvedimenti tampone, al diffuso malessere dei pazienti causato da inaccettabili tempi di attesa e da inevitabili inefficienze, alla progressiva perdita di attrattivitù del nostro nosocomio” il Comitato chiederà a breve un incontro con il nuovo direttore generale ed uno con i sindaci del vasto comprensorio interprovinciale saronnese nella loro qualità di garanti della salute dei cittadini.