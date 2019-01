Mastini, vietato sbagliare: partita-bivio contro l’Ora

Un turno di riposo e una sconfitta – tutto sommato accettabile – a Cavalese hanno tenuto ferma per due giornate la classifica dei Mastini Varese, impegnati nella seconda fase del campionato e in particolare nel girone che mette in palio gli ultimi tre posti per i playoff di IHL. (nella foto: Grisi / Mastini Varese)

Un doppio stop che non ha fatto scivolare indietro i gialloneri in graduatoria: la squadra di Da Rin è seconda alle spalle del Valdifiemme (quasi imprendibile, ormai) e quindi si trova nella stessa posizione in cui ha iniziato il cammino di questo spezzone di campionato. Attenzione però: Perna e compagni ora vantano solo due lunghezze di vantaggio sull’Ora, terzo, e tre punti di margine sul Como che in questo momento sarebbe il primo escluso dai playoff.

E proprio l’Ora sarà il prossimo avversario del Varese al PalAlbani (domenica 20, ore 19,30) che quindi si trova di fronte a un match delicato e determinante per il proprio futuro. Il perché è presto spiegato: in caso di vittoria i Mastini riprenderebbero quota e metterebbero un break importante tra sé e le inseguitrici, riavvicinando anche il Fiemme in ottica primato. Al contrario però, con una partita da zero punti, i gialloneri rischiano grossissimo anche perché tra Como e Alleghe – c’è lo scontro diretto – alle loro spalle si muoverebbero parecchi passi.

Le “Rane” poi non sono certo il miglior avversario possibile: anche in una annata tutt’altro che rosea (soprattutto se confrontata con alcune stagioni recenti molto positive), gli altoatesini hanno saputo battere i Mastini due volte su due anche in questo campionato, anche in maniera netta. Precedenti che inquietano l’ambiente varesino, con la squadra di Da Rin che sarà chiamata a non sbagliare un colpo e a mantenere concentrazione altissima per tutti i tre periodi di gioco. Sbagliare, stavolta, è davvero vietato.