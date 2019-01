Militari di pattuglia in alta uniforme

Sciabola e mantello, sorriso e “lucerna”, il copricapo dei carabinieri che così viene chiamato: sono gli ingredienti che assieme al pavè del centro storico di Varese fanno assaporare il clima natalizio con scorci d’altri tempi.

Ma i carabinieri che in questi giorni girano appiedati, in due e in alta uniforme, sono in realtà una componente importante per garantire il senso di sicurezza percepita che tanto sta a cuore ai cittadini.

Belli sì, ma soprattutto utili, i militari sono schierati per prevenire furti e comportamenti devianti anche durante le giornate di festa.

Infatti dal comando provinciale fanno sapere che per il periodo delle festività oltre ad essere stati potenziati i servizi di controllo del territorio, come ormai da tradizione, sono stati effettuati servizi di rappresentanza per le vie del centro.