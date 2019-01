Morazzone, aggancio riuscito

Weekend ricco di tensione agonistica. In Promozione la Rhodense ha frenato, permettendo al Morazzone l’aggancio in vetta; in Prima Categoria invece è la giornata della Folgore Legnano, che vince lo scontro diretto e si prende il primo posto solitario.

PROMOZIONE

La Rhodense frena nell’anticipo di sabato pareggiando 0-0 a Meda. Bravo il Morazzone a superare in casa 3-2 il Muggiò e agganciare il primo posto. Accorcia anche la Vergiatese, corsara 2-1 a Solaro contro l’Universal, mentre cadono il Gavirate, sconfitto 2-1 a Uboldo, la Base 96, sconfitta 1-0 a Fagnano, e l’Olimpia, 2-1 sul campo del Cob 91. Ko anche per la Besnatese, 2-0 a Lentate sul Seveso, mentre si risolleva l’Fbc Saronno che passa 3-0 a Guanzate.

CLASSIFICA: Morazzone, Rhodense 34; Vergiatese 30; Gavirate 28; Base 96 27; Olimpia 26; Cob 91, Muggiò, Guanzatese, Besnatese 25; Universal Solaro 22; Meda 21; Uboldese 19; Fagnano, Lentatese 13; Fbc Saronno 12.

PRIMA CATEGORIA

La Folgore Legnano festeggia il primo posto dopo la vittoria 1-0 nello scontro diretto contro l’Aurora Cantalupo e il contemporaneo ko della Vanzaghellese, sconfitto 1-0 in casa dalla Solbiatese Insubria. Balza al secondo posto il Gorla Maggiore grazie al 2-1 sul San Marco, mentre termina 1-1 tra Cas Sacconago e Valceresio. Il Tradate passa 3-0 sul campo del Tre Valli, la Cantello Belfortese sfrutta il fattore campo per battere 2-0 l’Arsaghese mentre l’Antoniana vince lo scontro salvezza 1-0 contro il Luino.