Noleggio a lungo termine di auto: ma conviene davvero?

Acquistare un’automobile nuova è sempre un’operazione che causa stress e preoccupazioni. Non solo perché bisogna scegliere il modello più adatto alle proprie necessità, tenendo conto del budget a disposizione, ma anche perché si sa che di lì a poco bisognerà fare i conti con delle spese annuali, piuttosto costose, come il bollo, l’Rc auto, il carburante e il cambio delle gomme. Non è un caso, infatti, che sempre più persone stiano pensando ad una valida alternativa, in modo da limitare i costi di mantenimento. Pensare di rinunciare alla macchina non è fattibile. Ma allora così si può fare in concreto?

Esiste una valida alternativa all’acquisto di una macchina nuova?

Oggigiorno, molte persone, invece che propendere per l’acquisto di una macchina nuova, puntano verso una valida alternativa: il noleggio a lungo termine. Si tratta di una formula che veniva spesso utilizzata in passato dalle aziende, ma che ora sta prendendo sempre più piede anche tra i privati. Ma in che cosa consiste nello specifico? Non è altro che un abbonamento mensile che consente di utilizzare una vettura, ma senza doverla acquistare e senza dover provvedere ai costi previsti per la manutenzione.

Di norma, viene stipulato un contratto (della durata massima di 5anni), con un canone che varia in base ai chilometri che si pensa di effettuare, alla casa produttrice ed al tipo di macchina prescelta, ovvero se si tratta di una berlina, di un’utilitaria o di un’ammiraglia. Per evitare fraintendimenti in fase di utilizzo, prima della firma, vengono specificati i servizi compresi nel noleggio. Generalmente, a parte il carburante, è tutto compreso. L’importante è affidarsi ad una società storica del noleggio a lungo termine, così evitare spiacevoli sorprese.

Quali sono i servizi compresi nel noleggio a lungo termine?

Di norma, nel noleggio a lungo termine sono compresi, o vengono proposti, al momento della stipula del contratto alcuni servizi, tra i quali si può ricordare l’RCA, generalmente con incendio e furto, ma anche l’assistenza telefonica per compilare i moduli CAI qualora si verifichi un incidente.

Non sempre, ma nella maggior parte dei casi, è prevista anche la Kasko. Inoltre, il bollo auto e la gestione del sinistro, che prevede l’assistenza stradale post-incidente, nonché la messa a disposizione dell’auto sostitutiva durante il periodo previsto per la riparazione.

Altro aspetto importante è la manutenzione ordinaria e straordinaria, come i guasti improvvisi ed i tagliandi, che devono essere fatti ogni 20.000 chilometri circa, che vengono prenotati dagli operatori, presso le officine convenzionate. Tuttavia, tra i servizi si ritrova anche il soccorso e l’assistenza stradale, la tassa di proprietà e la sostituzione degli pneumatici estivi ed invernali, con tanto di convergenza e di equilibratura.

Per i servizi e i costi, dipende tutto da azienda ad azienda, dalle multinazionali come Arbnal e Lizzyplan focalizzate sulle grandi aziende a proposte come il noleggio a lungo termine di Finrent più focalizzate su PMI, liberi professionisti e privati.

Quando conviene optare per il noleggio a lungo termine?

Di fatto, il noleggio a lungo termine è effettivamente conveniente quando si deve provvedere a cambiare spesso l’auto (ogni 4-5 anni), in quanto vi è la necessità o il desiderio di avere sempre veicoli aggiornati. Tuttavia, tale formula può essere vantaggiosa anche qualora si voglia avere a disposizione un veicolo per un breve periodo di tempo.

Di contro, invece, tale tipo di noleggio non conviene, nel caso in cui si voglia tenere una macchina 7-8 anni, in quanto il costo d’acquisto, per quanto alto, andrà ad ammortizzarsi con il tempo. Sicuramente i privati che decidono di avvalersi di tale valida alternativa all’acquisto dell’auto, riescono ad evitare i problemi legati alla svalutazione del mezzo ed anche alla rivendita dell’auto, che in molti casi può risultare complicata.

In più, tale formula permette di scegliere l’auto in base ai propri gusti, senza dover versare anticipi, oppure stabilendo la rata del canone in base all’anticipo versato. Ma che cosa succede alla fine del periodo di noleggio? L’automobilista può decidere, se rinnovare il contratto, noleggiare un’altra auto o chiudere definitivamente il contratto.

Noleggio a lungo termine e leasing: sono la stessa cosa?

Il noleggio a lungo termine ed il leasing non sono la stessa cosa, anzi è bene dire che vi sono delle differenze sostanziali. Bisogna, infatti, specificare che il leasing non è un noleggio, bensì una sorta di “affitto” dell’auto, in quanto prevede il pagamento di una rata mensile ed, alla scadenza del contratto di locazione, l’automobilista ha la possibilità di riscattare la vettura, di norma, attraverso il pagamento di una maxi-data finale.

Ciò vuol dire che la società di leasing anticipa per intero il capitale previsto per l’acquisto dell’auto ed il cliente si impegna a restituirlo attraverso le rate. Tuttavia, la maggior parte delle persone, a fine leasing, preferisce accendere un nuovo contratto d’affitto, in quanto la rata finale non tiene conto del valore della macchina in quel momento, ma continua a basarsi sul valore dell’auto da nuova.

Va, inoltre, specificato che tale formula può essere scelta da detentori di partita IVA o da professionisti e, per usufruirne, è necessario rivolgersi ad una banca convenzionata con una società di leasing o ad una finanziaria. Inoltre, le spese previste per la manutenzione della vettura, l’assicurazione, il soccorso stradale, il bollo e tutte le spese accessorie sono, quasi sempre, a carico dell’automobilista.