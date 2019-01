Open day e test di ammissione il 7 febbraio alla Liuc

Farsi un’idea dell’Università che si potrebbe frequentare, ma soprattutto conoscere il modello formativo che una laurea in Economia aziendale o Ingegneria gestionale alla LIUC garantisce per essere preparati al mondo del lavoro.

Giovedì 7 febbraio 2019, a partire dalle ore 9, è tempo di Università aperta alla LIUC – Università Cattaneo, occasione per gli studenti del quarto e quinto anno delle Scuole superiori di visitare l’ateneo e mettersi alla prova nel test di ammissione (alle ore 15) per uno dei due corsi di laurea.

Il test di ammissione ad Economia è obbligatorio solo per chi otterrà un voto di maturità inferiore a 85/100. La prova è volta a valutare le capacità di logica e comprensione del testo, la conoscenza di alcuni elementi della matematica di base, di cultura generale e di attualità.

Tutti gli aspiranti ingegneri gestionali saranno, invece, obbligati a sostenere il test di ammissione TOLC – I , come nelle principali Università italiane che aderiscono al circuito CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). La prova si articola in 4 sezioni: matematica, logica, scienze, comprensione verbale e inglese.

Per informazioni sul test: www.liuc.it/test

Durante la stessa giornata, la possibilità di raccogliere informazioni ai vari info point presenti (segreteria studenti, borse di studio, career service, scambi internazionali, certificazioni linguistiche, skills & behaviour, consulenza per lo studio e la ricerca, attività extra didattiche, residenza universitaria) e di cogliere lo spirito della preparazione made in LIUC grazie agli interventi di due autorevoli Professori Ordinari, Salvatore Sciascia e Fabrizio Dallari su, rispettivamente, “Le imprese nel terzo Millennio. Dove sta andando il management?” e “L’ingegnere gestionale nella società del futuro” con visita all’i-FAB della LIUC, una fabbrica simulata dove poter sperimentare le tecnologie dell’industria 4.0.

PROGRAMMA

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Aula C 229

Presentazione della LIUC: percorsi di studio, opportunità e servizi

Ufficio Orientamento

Seminari

Le imprese nel terzo Millennio. Dove sta andando il management?

Prof. Salvatore Sciascia, Scuola di Economia e Management

L’ingegnere gestionale nella società del futuro

con visita al laboratorio i- FAB

Prof. Fabrizio Dallari, Scuola di Ingegneria Industriale

12.30 Pranzo presso l’area ristorazione LIUC offerto dall’Università



15.00 Aula C 107

Test di ammissione al corso di laurea in Economia aziendale

Laboratorio Informatico

Test CISIA per l’ammissione al corso di laurea in Ingegneria

gestionale

Le operazioni di registrazione dei candidati inizieranno 30 minuti prima dell’inizio delle prove