Openjobmetis, Bertone saluta e va a Tortona

La Openjobmetis e Pablo Bertone si separano. Con una nota societaria la Pallacanestro Varese ha ufficializzato l’addio all’argentino, che era da qualche mese ai margini della rosa di coach Attilio Caja.

Dopo l’arrivo di Salumu – preso per sostituirlo – la guardia ex Pesaro era in cerca di una nuova squadra. La prossima destinazione di Bertone dovrebbe essere Derthona, squadra di A2.

Questa la nota societaria: