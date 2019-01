Oriora – Openjobmetis: la partita in diretta

Scatta alle 19,05 la partita della Openjobmetis valida per la 14a giornata di Serie A di basket. Biancorossi di scena in Toscana contro la pericolante Oriora Pistoia: seguite la partita in tempo reale nel liveblog di VareseNews e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti, oppure usando gli hashtag #pistoiavarese e #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.