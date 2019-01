Paglia: “Aperti al dialogo con tutti”

“La lista è ancora in itinere e in questa fase siamo de tutto aperti a ogni contributo”.



Il fraseggio fra le forze in campo per le prossime amministrative e’ cominciato e se già in Valle la notizia di Paglia candidato a Cuveglio era da tempo all’ordine del giorno in alcuni ambienti legati ai poteri amministrativi locali, dopo l’uscita anticipata nemmeno 24 ore fa da Varesenews non si parla d’altro.

Paglia è un cognome noto in Valcuvia anche per i precedenti amministrativi del padre dell’attuale sindaco di Duno, il compianto ingegner Pietro.

In questa temperie non sono passate inosservate le parole di tre consiglieri della attuale minoranza (in una nota firmata Nicolò Alagna, Sara Ginelli, Maurizio Molinari) si dissero ieri – prima dell’uscita pubblica di Paglia – disponibili a valutare un appoggio ad un progetto civico.

I tre consiglieri scrissero di essere “fin da subito pronti a mettersi a disposizione di un progetto più grande, anche alla luce della nostra esperienza maturata in questi anni in Consiglio Comunale”. Si riferivano alla candidatura di Francesco Paglia? O invece di altri candidati non ancora venuti allo scoperto?

Il primo candidato a scendere in campo non si è lasciato scappare l’occasione per sottolineare la totale apertura della sua formazione: “Non siamo contro nessuno – ha spiegato Il candidato sindaco a Cuveglio Francesco Paglia – ma anzi siamo aperti ad ogni contributo in grado di assicurare idee per la crescita del territorio e che si ponga l’obiettivo di incrementare servizi e attenzione rivolta ai cittadini”.