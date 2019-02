Molinari: «Sto lavorando ad un progetto civico»

«Io sono un uomo di partito. Le mie radici sono in Forza Italia. Ma questo sarà un progetto civico».

Carlo Molinari non è (ancora) il candidato sindaco per Cuveglio benché sia il suo uno dei due nomi usciti da un coordinamento di Forza Italia tenutosi a inizio settimana a Varese in vista delle prossime elezioni.

L’unico candidato fino ad ora venuto allo scoperto a Cuveglio, Francesco Paglia ieri, mercoledì era a Milano alla presentazione di Lombardia Ideale, il nuovo soggetto politico vicino al Governatore Attilio Fontana e ad un gruppo che occupa una posizione politica classicamente inquadrabile come quella dei moderati. In questa fase Molinari vuole lavorare fuori dalle segreterie di partito, Forza Italia compresa.

«Vorrei subito sottolineare un concetto, che deve essere chiaro: proprio in virtù, in questa fase, della distanza dai partiti, non posso confermare che sarò il candidato sindaco per Cuveglio. Ne faccio una questione di metodo. Vuol dire che intendo aprire un tavolo civico a cui far sedere tutte le forze interessate per un progetto innovativo per il paese».

Molinari esce dall’esperienza nell’amministrazione Piccolo «che ringrazio per essersi messo a disposizione della collettività». Ma allo stesso tempo gradirebbe «per Cuveglio un approccio diverso, che riuscisse a mettere al centro il cittadino».

Ancora presto per parlare di programmi nel dettaglio, ancora presto per parlare di nomi.

Ma un punto a favore di Molinari lo hanno forse giocato i tre consiglieri della minoranza – Nicolò Alagna, Sara Ginelli e Maurizio Molinari – che hanno manifestato l’idea di mettersi a disposizione di un progetto dal sapore civico. Che sia questa l’opportunità?

«Non vedo quale possa essere il problema, le porte sono aperte – conclude Carlo Molinari – . Nelle prossime settimane cominceremo a lavorare a questa idea e solo in seno a questo tavolo si deciderà il nome del candidato sindaco per Cuveglio».