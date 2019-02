Marco Magrini si candida sindaco a Cuveglio

«Negli ultimi mesi sono stati davvero tanti i cittadini di Cuveglio che, in vista delle prossime elezioni amministrative, mi hanno contattato per chiedere un mio impegno diretto».

È con queste parole che l’attuale sindaco di Cassano Valcuvia e consigliere provinciale Marco Magrini scioglie la riserva per le prossime amministrative. Ma lo fa per Cuveglio, paese “vicino di casa” della sua Cassano.

«E’ stata una richiesta che non mi ha lasciato indifferente, perché è arrivata da persone che ogni giorno si impegnano per tenere vive le comunità di Canonica, Cavona, Cuveglio e Vergobbio, unite dal desiderio di avere un’amministrazione comunale capace di mettere al centro le persone e i loro bisogni. La mia storia personale e istituzionale per la Valcuvia è nota, come è nota la mia vicinanza a Cuveglio, per questo motivo non ho potuto che prendere seriamente in considerazione questo invito».

Magrini, nel giorno della sua discesa in campo fa anche i primi nomi dei compinenti la lista, che si chiama “Cuveglio al Centro”.

«Abbiamo così cominciato un percorso che ha coinvolto e sta tutt’ora coinvolgendo tanti cittadini, in maniera sinceramente civica, senza colori o bandiere di parte, basti pensare all’adesione dei consiglieri comunali uscenti Carlo Molinari, Nicolò Alagna, Sara Ginelli e Maurizio Molinari che in questi anni sono stati su fronti diversi in Consiglio Comunale. La voglia di far ripartire questa comunità e l’entusiasmo di tanti giovani sono stati per me poi gli elementi decisivi per accettare la responsabilità di guidare questo gruppo e dare la mia disponibilità a candidarmi Sindaco».

«Ci metterò tutta l’energia e la passione di cui sono capace, perché ora è il momento di immaginare e progettare il futuro di Cuveglio da qui ai prossimi dieci/venti anni. La soluzione della fusione, proposta dalla attuale amministrazione, è stata bocciata dai cittadini. Bisogna quindi aprire una nuova fare con nuovi protagonisti. L’obiettivo è quello di riuscire a fare di Cuveglio un paese in grado di erogare più servizi per tutte le fasce di età, dalle giovani famiglie agli anziani, capace di curare e tutelare il proprio territorio e il proprio patrimonio naturale, capace di investire sulle infrastrutture necessarie e attese da decenni, il tutto avendo come priorità la sicurezza e il benessere dei propri cittadini».

«Per arrivare a questo obiettivo la strada è quella di far diventare Cuveglio il capofila di valle nella gestione e nella erogazione dei servizi. Ricostruendo i rapporti e forti alleanze con gli enti immediatamente superiori, Comunità Montana, Provincia e Regione, Cuveglio potrà diventare il centro di riferimento per la Valle. Questa è per noi la dimensione futura di Cuveglio. Metto in gioco la mia esperienza istituzionale, le mie competenze e la capacità di costruire reti. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane presenteremo uno ad uno i componenti della lista e il nostro programma».

Con la candidatura di Marco Magrini a Cuveglio, e l’adesione di ampia parte dell’attuale minoranza e di un componente dell’amministrazione Piccolo (Carlo Molinari) sembra completarsi il panorama dei candidati per il paese di centro valle. Salgono a due i candidati sindaco per Cuveglio che arriva da un sindaco di un altro paese, dopo l’annuncio di candidarsi di Francesco Paglia, oramai ex sindaco di Duno. Un quadro singolare per la piccola “capitale” della Valle, dove ora a parlare saranno i programmi e i progetti per il futuro.