La minoranza: “Se nasce progetto civico pronti a dare contributo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di tre consigilieri di minoranza di Cuveglio in merito alla campagna elettorale, che nel fondovalle sta entrando nel vivo.

A maggio si concluderà il mandato del sindaco Piccolo, termina quindi anche il

nostro compito di opposizione, un ruolo che abbiamo svolto con franchezza avendo

sempre come riferimento prioritario il bene dei Cuvegliesi.

Dopo dieci anni si sente in paese la voglia di voltare pagina e di iniziare a scriverne

una nuova, ci sono quindi tutte le condizioni per far nascere un progetto capace di

unire le migliori energie civiche della comunità, mettendo davvero Cuveglio al

centro.

Per questo fin da subito siamo pronti a metterci a disposizione di un progetto più

grande, anche alla luce della nostra esperienza maturata in questi anni in Consiglio

Comunale.

Sperando di aver rappresentato nel migliore dei modi i cittadini, li ringraziamo per la fiducia postaci, pronti a continuare a lavorare per il nostro territorio.

I consiglieri – Nicolò Alagna, Sara Ginelli Maurizio Molinari