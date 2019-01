Tutto il programma della festa da Sant’Agnese

Fervono i preparativi a Somma Lombardo per la tradizione festa patronale di Sant’Agnese 2019, uno degli appuntamenti clou dei festeggiamenti cittadini che durerà una settimana.

Le celebrazioni inizieranno domenica 13 gennaio, con la distribuzione della Büsecca di Sant’Agnese (trippa alla milanese) e la punzonatura delle caldarine, per concludersi lunedì 21 gennaio, festa liturgica di Sant’Agnese, con la messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini.

Il clou dei festeggiamenti della patrona della città di Somma, giovanissima martire, saranno il 19 e il 20 gennaio: sabato pomeriggio il corteo delle Confraternite dalla Casa di riposo Bellini verso la Basilica, la consegna dell’Agnesino e l’accensione del cero grande (Cilostar), di quelli piccoli (cilostrini) e della Passera, grossa palla bianca rivestita di bambagia e fiori rossi, simbolo di Sant’Agnese.

Domenica pomeriggio il concerto offerto dall’Amministrazione comunale: di scena il coro e l’orchestra “Ars Cantus”, diretta dal maestro Giovanni Tenti, che eseguirà tra le altre musiche di Mendelssohn, Boito, Debussy, Rodrigo e John Williams. Per tutto il fine settimana sarà in vendita l’Agnello di Sant’Agnese, dolce artigianale a forma di agnello, animale caro alla santa, fatto di pasta sfoglia e ripieno di crema e panna.

Nell’ambito delle celebrazioni della patronale, venerdì 18 gennaio, a Coarezza, messa in memoria di San Sebastiano, santo protettore della polizia locale.

Festa Patronale Sant’Agnese 2019: tutto il programma

Domenica 13 gennaio

Dalle ore 8.30 sul sagrato distribuzione della Büsecca di Sant’Agnese e punzonatura delle caldarine

Venerdì 18 gennaio

Ore 18.00: a Coarezza, S. Messa nella Memoria di San Sebastiano, alla presenza delle Amministrazione Comunale e del Corpo della Polizia Locale. Segue la benedizione presso la Cappelletta di Santa Liberata e un momento conviviale presso l’ex scuola elementare, preparato dalla Pro Loco di Coarezza.

Sabato 19 gennaio

Dal primo pomeriggio in Piazza la vendita del tradizionale Agnello di Sant’Agnese e delle frittelle preparate dallo Sci Club ’88.

Ore 17.15: presso la Casa di riposo Bellini, preghiera con il Prevosto e partenza del Corteo delle Confraternite verso il sagrato della Basilica, consegna dell’Agnesino e accensione dei Cilostrini, del Cilostar e della Passera (con la presenza della banda la Cittadina).

Ore 18.00: in Basilica S. Messa solenne presieduta dal Prevosto. Dopo la celebrazione rinfresco al Castello.

Domenica 20 gennaio

Ore 10.00: in Basilica S. Messa solenne presieduta da Mons. Silvano Rossi nel 40esimo di Ordinazione Sacerdotale. Segue aperitivo in Piazza.

Ore 16.30: in Basilica Concerto con il Coro e l’Orchestra “ARS CANTUS” offerto dall’Amministrazione Comunale.

Lunedì 21 gennaio – Festa Liturgica di Sant’Agnese

Ore 18.30: in Basilica S. Messa per Tutti i Defunti della Parrocchia, presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini e concelebrata da tutti i Sacerdoti del Decanato di Somma Lombardo e da quelli che hanno svolto il loro ministero nella comunità sommese (con la presenza della banda la Cittadina).