Riapre in stazione il bar devastato dal crollo del tetto

Hanno riaperto il 6 gennaio, in un locale più piccolo e solo con i servizi essenziali, ma determinati ad andare avanti nonostante la brutta disavventura.

I gestori del Bar Stazione di Porto Ceresio sono persone che non si arrendono e dopo il crollo del tetto dell’edificio a fianco della stazione che ospitava il bar, devastato dal vento la notte del 29 ottobre, si sono rimboccati le maniche e si sono trasferiti nell’ex sede della Protezione civile, in un locale all’interno della stazione, in attesa che Rfi, proprietaria dell’immobile danneggiato, esegua le necessarie riparazioni.

«Abbiamo riaperto con la sola tabaccheria e il servizio di biglietteria dal momento che siamo punto vendita Trenord – spiega Stefano Bonani, uno dei titolari – per garantire ai viaggiatori servizi essenziali come biglietti, pagamento di bollette, bonifici su Banca Intesa».

Una presenza importante non solo per i servizi offerti, ma anche come presidio della stazione, che garantisce anche l’apertura e la chiusura dei servizi igienici e una vigilanza contro vandalismi e danneggiamenti.